Московское «Динамо» обыграло АСК в матче 11-го тура мужской Суперлиги
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Сегодня, 14 ноября, завершился матч 11-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты московского «Динамо» и команда АСК из Нижнего Новгорода. Матч завершился со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 26:14, 27:25) в пользу московской команды.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
14 ноября 2024, четверг. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Никитин, Ищенко
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Далее московское «Динамо» встретится с командой МГТУ (Москва), а волейболисты АСК сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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