Московское «Динамо» обыграло АСК в матче 11-го тура мужской Суперлиги

Сегодня, 14 ноября, завершился матч 11-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты московского «Динамо» и команда АСК из Нижнего Новгорода. Матч завершился со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 26:14, 27:25) в пользу московской команды.

Далее московское «Динамо» встретится с командой МГТУ (Москва), а волейболисты АСК сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.