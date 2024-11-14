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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 14 ноября

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 14 ноября
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Сегодня, 14 ноября, в 11-м туре мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025 завершился единственный матч дня, где встретились АСК из Нижнего Новгорода и московское «Динамо». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня Суперлиги.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 11-й тур. Результаты матчей:

  • АСК (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (21:25, 25:23, 24:26, 25:27).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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