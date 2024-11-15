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Женская Суперлига: расписание игрового дня 15 ноября

Женская Суперлига: расписание игрового дня 15 ноября
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Сегодня, 15 ноября, начнётся 10-й тур женской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 10-й тур.
Расписание матчей:

  • 16:30. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Локомотив К» (Калининградская область);
  • 19:00. «Динамо Кр» (Краснодар) - «Спарта» (Нижний Новгород).

По итогам девяти туров лидером женского сезона является казанский «Динамо-Ак Барс». Подопечные Зорана Терзича набрали 27 очков, не потерпев ни одного поражения. На втором месте расположился ЖВК «Ленинградка» (24 очка), а третье место занимает ЖВК «Локомотив К» (23 очка).

Календарь женской Суперлиги-2024/2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2024/2025
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