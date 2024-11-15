Майка Кристенсон может продолжить карьеру в клубе, где сейчас играет Константин Абаев
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Американский связующий казанского «Зенита» Майка Кристенсон может покинуть клуб по окончании сезона и перебраться в итальянскую Серию А1.
Об этом рассказали итальянские комментаторы Стефано Локателли и Андреа Дзордзи во время трансляции вчерашнего матча Лиги чемпионов «Монца» – «Олимпиакос». По их информации, новым клубом американца станет «Верона», за которую в этом сезоне выступает Константин Абаев.
31-летний Кристенсон играет в Казани с 2021 года, за это время он дважды стал чемпионом России. Связующий сборной США ранее уже выступал и в Италии: за «Чивитанову» (2015–2018) и «Модену» (2018–2021).
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