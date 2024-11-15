«Пи, пи, пи, пи». Кирилл Клец рассказал о словах Вербова после проигрыша сета «Нефтянику»

Диагональный «Зенита-Казань» Кирилл Клец рассказал, как отреагировал тренер команды Алексей Вербов на проигранную партию оренбургскому «Нефтянику» (3:1) в матче 11-го тура Суперлиги.

«Пи, пи, пи, пи, пи, пи. Я серьёзно. Мы очень плохо сыграли. Своей игрой недоволен ни на подаче, ни на блоке. Меня просто их белобрысенький доигровщик скидками закидал, обыграл всего, я просто как марионетка для него был. Молодец парень», — заявил Клец в послематчевом интервью.

«Зенит-Казань» выиграл все 11 матчей на старте сезона Суперлиги и единолично лидирует в чемпионате России. «Нефтяник» занимает 13-е место, у команды две победы в 11 играх.