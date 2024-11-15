Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Пи, пи, пи, пи». Кирилл Клец рассказал о словах Вербова после проигрыша сета «Нефтянику»

«Пи, пи, пи, пи». Кирилл Клец рассказал о словах Вербова после проигрыша сета «Нефтянику»
Комментарии

Диагональный «Зенита-Казань» Кирилл Клец рассказал, как отреагировал тренер команды Алексей Вербов на проигранную партию оренбургскому «Нефтянику» (3:1) в матче 11-го тура Суперлиги.

«Пи, пи, пи, пи, пи, пи. Я серьёзно. Мы очень плохо сыграли. Своей игрой недоволен ни на подаче, ни на блоке. Меня просто их белобрысенький доигровщик скидками закидал, обыграл всего, я просто как марионетка для него был. Молодец парень», — заявил Клец в послематчевом интервью.

«Зенит-Казань» выиграл все 11 матчей на старте сезона Суперлиги и единолично лидирует в чемпионате России. «Нефтяник» занимает 13-е место, у команды две победы в 11 играх.

Материалы по теме
Майка Кристенсон может продолжить карьеру в клубе, где сейчас играет Константин Абаев
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android