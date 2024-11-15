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«Локомотив» из Калининграда в гостях обыграл «Уралочку-НТМК» в матче женской Суперлиги

«Локомотив» из Калининграда в гостях обыграл «Уралочку-НТМК» в матче женской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал выездную победу над «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) в матче 10-го тура женской Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 25:18, 25:22) в пользу калининградской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 16:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Котова, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт

«Локомотив» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Екатеринбургская команда набрала 17 очков и расположилась на седьмой строчке.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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