Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: результаты игрового дня 15 ноября

Женская Суперлига: результаты игрового дня 15 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, состоялись два матча 10-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 10-й тур.
Результаты матчей, 15 ноября:

  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 1:3 (21:25, 25:23, 18:25, 22:25);
  • .«Динамо» (Краснодар) — «Спарта» (Нижний Новгород) -  3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android