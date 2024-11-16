Женская Суперлига: результаты игрового дня 15 ноября

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Сегодня, 15 ноября, состоялись два матча 10-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 10-й тур.

Результаты матчей, 15 ноября:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 1:3 (21:25, 25:23, 18:25, 22:25);

.«Динамо» (Краснодар) — «Спарта» (Нижний Новгород) - 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».