Мужская Суперлига: расписание игрового дня 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, стартует 12-й тур мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 12-й тур. Расписание матчей,16 ноября:

14:00 мск. «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Казань);

16:00 мск. «Нефтяник» (Оренбург) — «Нова» (Новокуйбышевск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.