Женская Суперлига: расписание игрового дня 16 ноября

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Сегодня, 16 ноября, состоятся матчи 10-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 10-й тур.

Расписание матчей:

16:30 мск. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Протон» (Липецк);

17:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск);

17:00 мск. «Тулица» (Тула) — «Заречье-Одинцово» (Московская область);

18:00 мск. «Минчанка» (Минск, Беларусь) — «Омичка» (Омск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».