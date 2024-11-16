«Малой кровью не обошлось». Брянский — о победе «Динамо» в матче с АСК

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский после победы в матче с нижегородским АСК со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 26:24, 27:25) в рамках 11-го тура мужской российской Суперлиги оценил игру команд.

«Нам сегодня сто процентов было непросто, вы же видели. И мне очень понравилось, как команда соперника играла. Они буквально вгрызались в каждый эпизод, и это так добавляло нам, так скажем, определённой нервозности.

Да, мы провели определённые эксперименты на площадке, проверили игроков, которые чаще стояли у нас на замене. Постарались дать им игровую практику максимально. В принципе, как говорится, малой кровью не обошлось. И на самом деле это хорошо, что нам оказали такое сопротивление. Я, что называется, аплодирую, АСК молодцы», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.