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«Надеюсь, поколение Волкова получит шанс в Лос-Анджелесе». Серб Ивович — о сборной России

«Надеюсь, поколение Волкова получит шанс в Лос-Анджелесе». Серб Ивович — о сборной России
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Сербский доигровщик новосибирского «Локомотива» Марко Ивович рассказал о шансах мужской волейбольной сборной России на Олимпийских играх в Париже и выразил надежду на её участие в Играх в Лос-Анджелесе в 2026 году.

«Качество игры у сборной России есть, без вопросов. Никто бы с ней не хотел встретиться в ходе олимпийского турнира. Но на бумаге можно быть фаворитом, а на Олимпийских играх можно все провалить в один миг. Оступился — и уже нет шанса поправить случившееся.

А так мне, конечно, жалко, что вашей сборной не было в Париже. Российский спорт не заслуживает такой дискриминации. Нельзя спорт смешивать с политикой. Надеюсь, Россия скоро вернётся в мировой волейбол и поколение Волкова получит шанс побороться за золото в Лос-Анджелесе», – приводит слова Ивовича «РГ».

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