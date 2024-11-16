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«Зенит-Казань» потерпел 1-е поражение в Суперлиге-2024/2025, сенсационно уступив «Факелу»

«Зенит-Казань» потерпел 1-е поражение в Суперлиге-2024/2025, сенсационно уступив «Факелу»
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В Новом Уренгое завершился матч 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались местный «Факел-Ямал» и «Зенит-Казань». Игра завершилась неожиданной победой хозяев площадки — 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
3 : 1
Зенит-Казань
Казань
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Хираудо, Мозжухин, Данани, Андреев, Крот, Сидоренко, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Енин, Михайлов

Нельзя не отметить, что для команды «Зенит-Казань» это поражение стало первым в Суперлиге-2024/2025.

Казанцы с 32 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионат России, опережая идущий на втором месте «Локомотив» из Новосибирска на семь очков. «Факел-Ямал» занимает девятую строчку, имея 15 очков в своём активе.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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Новости. Волейбол
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