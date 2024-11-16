«Зенит-Казань» потерпел 1-е поражение в Суперлиге-2024/2025, сенсационно уступив «Факелу»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Новом Уренгое завершился матч 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались местный «Факел-Ямал» и «Зенит-Казань». Игра завершилась неожиданной победой хозяев площадки — 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20).

Нельзя не отметить, что для команды «Зенит-Казань» это поражение стало первым в Суперлиге-2024/2025.

Казанцы с 32 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионат России, опережая идущий на втором месте «Локомотив» из Новосибирска на семь очков. «Факел-Ямал» занимает девятую строчку, имея 15 очков в своём активе.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.