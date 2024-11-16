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«Динамо-Ак Барс» обыграло «Протон» в матче 10-го тура женской Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» обыграло «Протон» в матче 10-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 16 ноября, проходят матчи 10-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» обыграли спортсменок саратовского «Протона» со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:23).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 10-й тур
16 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Протон
Саратов
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Андреева, Сергеева, Слаутина, Азанова, Крук, Геращенкова, Зиновьева, Вашина, Лубенченко, Малютина

В следующем матче «Динамо-Ак Барс» встретится с «Локомотивом» из Калининградской области, а спортсменки «Протона» сыграют с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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