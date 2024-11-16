Мужская Суперлига: результаты игрового дня 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, завершились два матча 12-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 12-й тур. Результаты матчей, 16 ноября:

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Казань) — 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:30);

«Нефтяник» (Оренбург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (25:23, 25:27, 22:25, 21:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.