Женская Суперлига: результаты игрового дня 16 ноября

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Сегодня, 16 ноября, прошли матчи 10-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 10-й тур.

Результаты матчей:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Протон» (Липецк) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:23);

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (17:25, 27:25, 25:17, 31:33, 12:15);

«Тулица» (Тула) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (27:25, 19:25, 24:26, 19:25);

«Минчанка» (Минск, Беларусь) — «Омичка» (Омск) — 2:3 (25:21, 17:25, 25:18, 20:25, 12:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».