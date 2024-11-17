Мужская Суперлига: расписание игрового дня 17 ноября

Сегодня, 17 ноября, состоятся три матча 12-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 12-й тур. Расписание матчей,17 ноября:

15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск);

16:30 мск. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород);

17:00 мск. МГТУ (Москва) — «Динамо» (Москва).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.