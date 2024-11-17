«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в 12-м туре мужской Суперлиги

Сегодня, 17 ноября, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли спортсменов «Динамо-Урал» (Уфа) в рамках мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 20:25, 25:13, 26:24) в пользу команды из Белгорода.

Далее «Белогорье» встретится с московским МГТУ, а спортсмены «Динамо-Урал» сыграют со спортсменами «Кузбасса» из Кемерово.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.