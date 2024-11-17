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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 17 ноября

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 17 ноября
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Сегодня, 17 ноября, состоялись три матча 12-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 12-й тур. Результаты матчей, 17 ноября:

  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (27:25, 25:14, 24:26, 25:18);
  • «Динамо-Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (22:25, 25:20, 13:25, 24:26);
  • МГТУ (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (19:25, 17:25, 23:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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