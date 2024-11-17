Диагональный «Факела» — о победе над «Зенитом»: настроились, как на последний матч в жизни

Диагональный волейбольного клуба «Факел Ямал» Никита Морозов после победы в матче с казанским «Зенитом» в рамках 12-го тура мужской российской Суперлиги объяснил, что помогло его команде обыграть соперника.

Напомним, для «Зенита-Казань» поражение со счётом 1:3 (25:20, 24:26, 23:25, 20:25) стало первым после беспроигрышной серии из 28 матчей.

«Сегодня мы полностью выполнили установку тренера, плюс играли раскрепощённо, на нас ничего не давило. И благодаря командной игре и поддержке болельщиков нам сегодня удалось победить. Мы выходили на площадку и не думали, что на той стороне сетки стоят легендарные игроки, что это действующие чемпионы страны, мы просто настроились на матч, как на последний в жизни, и играли в своё удовольствие», — приводит слова Морозова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.