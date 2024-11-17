Алексей Вербов назвал причину поражения «Зенита-Казань» в матче с «Факелом»

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов назвал причину, по которой его команда понесла первое поражение в текущем сезоне. В гостевом матче казанцы уступили «Факелу» со счётом 1:3 (25:20, 24:26, 23:25, 20:25), прервав беспроигрышную серию из 28 побед.

«Мы сейчас находимся не на самом оптимальном для себя отрезке. Всегда быть в своём лучшем состоянии очень сложно — это и по игре с Оренбургом было видно, и вот сейчас, здесь, когда мы совсем не показывали того, чего хотелось, принимали какие-то решения, нехарактерные для нас.

Но приятно было смотреть на молодых ребят «Факела», которые сегодня выстояли, чистенько сыграли, они были более уверены и стабильны, чем мы. Хотя у нас тоже есть в составе и молодые парни, но есть и зубры, которым непозволительно волноваться и допускать те ошибки, которые были сегодня и в последних матчах.

Наша задача сейчас – подкорректировать это всё, немного выдохнуть. У нас есть неделя до важных матчей в Новосибирске, поэтому мы уже должны это забыть, переварить и идти дальше», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.