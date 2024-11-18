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Волейболисты «Зенита» уверенно обыграли АСК в 12-м туре чемпионата России

Волейболисты «Зенита» уверенно обыграли АСК в 12-м туре чемпионата России
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Мужской волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) уверенно обыграл АСК из Нижнего Новгорода в рамках 12-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:23) в пользу хозяев площадки.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
АСК
Нижний Новгород
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Ищенко

Самым результативным игроком в составе победителей стал белорусский диагональный Владислав Бабкевич, набравший 20 очков за матч.

Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. 12-й тур:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23).

Турнирную таблицу мужской Суперлиги возглавляет «Зенит-Казань», набравший 32 очка в 12 играх.

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