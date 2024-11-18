Волейболисты «Зенита» уверенно обыграли АСК в 12-м туре чемпионата России

Мужской волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) уверенно обыграл АСК из Нижнего Новгорода в рамках 12-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:23) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал белорусский диагональный Владислав Бабкевич, набравший 20 очков за матч.

Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. 12-й тур:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23).

Турнирную таблицу мужской Суперлиги возглавляет «Зенит-Казань», набравший 32 очка в 12 играх.