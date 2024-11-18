Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Кузбасс» в 12-м туре мужской Суперлиги

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Сегодня, 18 ноября, мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) обыграл «Кузбасс» из Кемерова в рамках 12-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:18, 25:22).

«Динамо-ЛО» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 17 очков. Команда из Кемерова находится на девятой строчке (16 очков). В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-ЛО» сразится с «Новой», а «Кузбасс» встретится с «Локомотивом».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.