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Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Кузбасс» в 12-м туре мужской Суперлиги

Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Кузбасс» в 12-м туре мужской Суперлиги
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Сегодня, 18 ноября, мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) обыграл «Кузбасс» из Кемерова в рамках 12-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:18, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 1
Кузбасс
Кемерово
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов

«Динамо-ЛО» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 17 очков. Команда из Кемерова находится на девятой строчке (16 очков). В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-ЛО» сразится с «Новой», а «Кузбасс» встретится с «Локомотивом».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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