Мужская Суперлига: результаты матчей 12-го тура чемпионата, турнирная таблица

18 ноября завершился 12-й тур предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. Предварительный этап. 12-й тур. Итоги:
«Факел» (Новый Уренгой) – «Зенит-Казань» (Казань) – 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20);
«Нефтяник» (Оренбург) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 1:3 (25:23, 25:27, 22:25, 21:25);
«Локомотив» (Новосибирск) – «Енисей» (Красноярск» – 3:1 (27:25, 25:14, 24:26, 25:18);
«Динамо-Урал» (Уфа) – «Белогорье» (Белгород) – 1:3 (22:25, 25:20, 13:25, 24:26);
МГТУ (Москва) – «Динамо М» (Москва) – 0:3 (19:25, 17:25, 23:25);
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:1 (25:23, 23:25, 25:18, 25:22);
«Зенит» (Санкт-Петербург) – АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:21, 25:21, 25:23).
По итогам 12-го тура таблицу мужской Суперлиги возглавляет «Зенит-Казань» (11 побед, 1 поражение).