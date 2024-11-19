Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Международную федерацию волейбола возглавил бразилец Фабио Азеведо

Международную федерацию волейбола возглавил бразилец Фабио Азеведо
Аудио-версия:
Комментарии

39-й Всемирный конгресс Международной федерации волейбола избрал нового президента. Им стал бразилец Фабио Азеведо, который возглавит организацию на ближайшие восемь лет, с 2024 по 2032 годы.

Азеведо сменил на посту своего соотечественника Ари Грасу, руководившего федерацией с 2012 по 2024 годы. После инаугурации новый президент объявил новозеландца Хью Маккатчена генеральным секретарём организации. Маккатчен несколько лет был старшим советником FIVB.

«При поддержке международного волейбольного сообщества я готов вывести волейбол на новый этап развития в соответствии со стратегическим видением на 2024–2032 годы, которое основано на девизе «Вместе как один» и ключевых принципах профессионализма, интеграции, расширения возможностей и массового участия», – приводит слова Азеведо пресс-служба FIVB на официальном сайте.

Материалы по теме
«Надеюсь, поколение Волкова получит шанс в Лос-Анджелесе». Серб Ивович — о сборной России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android