Международную федерацию волейбола возглавил бразилец Фабио Азеведо

39-й Всемирный конгресс Международной федерации волейбола избрал нового президента. Им стал бразилец Фабио Азеведо, который возглавит организацию на ближайшие восемь лет, с 2024 по 2032 годы.

Азеведо сменил на посту своего соотечественника Ари Грасу, руководившего федерацией с 2012 по 2024 годы. После инаугурации новый президент объявил новозеландца Хью Маккатчена генеральным секретарём организации. Маккатчен несколько лет был старшим советником FIVB.

«При поддержке международного волейбольного сообщества я готов вывести волейбол на новый этап развития в соответствии со стратегическим видением на 2024–2032 годы, которое основано на девизе «Вместе как один» и ключевых принципах профессионализма, интеграции, расширения возможностей и массового участия», – приводит слова Азеведо пресс-служба FIVB на официальном сайте.