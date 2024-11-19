Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 8-го тура

В Италии завершился восьмой тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 30 очков.

«Тальмассонс» Яны Щербань уступил «Веро Воллей» со счётом 1:3 (25:22, 21:25, 30:32, 23:25). Россиянка стала самым результативным игроком своей команды, набрав 15 очков.

«Кунео» Анастасии Капраловой уступил «Перудже» со счётом 0:3 (22:25, 14:25, 21:25). Россиянка набрала 8 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, уступил «Бусто Арсицио» со счётом 0:3 (17:25, 21:25, 14:25). Толок набрала 7 очков, Акимова продолжает восстановление.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за которое выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (16:25, 25:22, 25:22, 25:20) одержало победу над «Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь. Антропова принесла команде 25 очков и стала MVP матча, Котикова и Кобзарь очков не набрали.

«Кьери» Анастасии Ляшко одержало победу над «Бергамо» со счётом 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:18). Россиянка на площадку не вышла.

После 8-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой и «Новара» Толок и Акимовой поменялись позициями – третье и четвёртое места соответсвенно. «Кьери» Ляшко поднялось на две позиции – пятое место, «Валлефолья» Кобзарь и «Кунео» Капраловой потеряли по одной позиции – шестое и 12-е места, а «Тальмассонс» Щербань опустился на две позиции и занял последнее, 14-е место.