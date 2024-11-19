80 очков набрали россиянки в 9-м туре турецкой Лиги Султанлар

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В Турции завершился 9-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 80 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, одержал победу над «Бешикташем» со счётом 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 26:24). Лазарева набрала 30 очков и стала самым результативным игроком встречи, Курило принесла команде 21 очко.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:11, 25:18) одержал победу над «Тюрк Хава Йоллари». Россиянка принесла команде 24 очка.

«Бахчеливлер» Полины Шемановой выиграл «Сарыер» со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 26:24). Россиянка набрала 3 очка.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной одержал победу над «Фенербахче» со счётом 3:2 (25:17, 25:12, 26:24, 20:25, 15:11). Кочурина набрала 2 очка.

После 9-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой и «Кузейбору» Лазаревой и Курило поднялись на одну позицию – второе и пятое места в турнирной таблице. «Бахчеливлер» Шемановой поднялся на две строчки – седьмое место. «Зерен Спор» Кочуриной занимает восьмую позицию.