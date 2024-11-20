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Владимир Алекно: полтора-два года мне даже думать не хотелось о волейболе

Владимир Алекно: полтора-два года мне даже думать не хотелось о волейболе
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Наставник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о возвращении к тренерской работе.

«Впервые общение с руководством «Зенита» состоялось ещё в 2019 году. Мы обсуждали предложение принять команду. Однако на тот момент у меня был действующий контракт в Казани. Плюс впереди была договорённость со сборной Ирана по подготовке к Олимпиаде. И я понимал, что после такой нагрузки мне нужна будет пауза в тренерской работе. Поэтому я отказался. Потом был перерыв три сезона, где первые полтора-два года мне даже думать не хотелось о волейболе.

А вот на третий сезон паузы я поймал себя на мысли, что уже предметно разговариваю с выходящими на связь агентами. Например, поступило предложение от одной команды из Южной Кореи. И я почувствовал, что мне это интересно. Но за границей работать больше не собирался. Поэтому от предложения отказался. И когда поступило повторное предложение от Санкт-Петербурга, окончательно понял, что у меня появился интерес и желание вернуться к тренерской работе. После первого разговора я взял двухнедельную паузу, потом ещё раз созвонились. И я приехал в Санкт-Петербург», — приводит слова Алекно «Татар-информ».

Напомним, 57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера является 10-кратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и восьмикратным — Суперкубка страны, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Олимпийских игр, Мировой лиги, Кубка мира и чемпионата мира среди клубов, чемпионом и обладателем Кубка Франции.

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