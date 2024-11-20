«Результат купить невозможно». Владимир Алекно — об отсутствии титулов у «Зенита»

Владимир Алекно ответил на вопрос, почему санкт-петербургский «Зенит» не может завоевать титул в российском волейболе.

«На самом деле у меня нет фундаментального ответа на этот вопрос. И, возможно, не слишком корректно с моей стороны обсуждать прошлое этого клуба. Наверное, тут целый комплекс причин. Я знаю одно: результат купить невозможно. Его делают игроки. Это и было сделано Санкт-Петербургом, когда были вложены большие инвестиции в волейболистов, которые могли дать результат. Но длительные травмы ведущих исполнителей помешали реализации планов. Наверное, есть ещё ряд причин, которые мешали Питеру достичь целей. Но не считаю, что вправе это обсуждать», — приводит слова Алекно «Татар-информ».

Напомним, 57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера является 10-кратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и восьмикратным — Суперкубка страны, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Олимпийских игр, Мировой лиги, Кубка мира и чемпионата мира среди клубов, чемпионом и обладателем Кубка Франции. В 2024 году он возглавил «Зенит» из Санкт-Петербурга. После 12 туров Суперлиги-2024/2025 команда с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лучшим результатом санкт-петербуржцев в чемпионатах России является третье место, завоёванное в 2019 году.