«Вербов — тренер-победитель». Владимир Алекно — о лидерстве казанского «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, что нужно для победы над действующим чемпионом России командой «Зенит-Казань».

«На сегодняшний день Казань сильнее, чем Санкт-Петербург. За две последние очные встречи мы выиграли у казанского «Зенита» всего лишь по одной партии. И результат прошлого сезона, все титулы Казани, которые она завоевала за последние пару лет, говорят сами за себя.

Если мы хотим прервать их гегемонию, значит, нужно создавать все условия, как у Казани. И ещё немножко лучше. Другой таблетки я не вижу. Там весь тренерский штаб и руководство работают на победу. Создана инфраструктура, возможности, приобретены игроки и тренер для того, чтобы выигрывать. Нам нужно равняться на Казань и сделать лучше, тогда ты будешь выигрывать.

Планов и идей хватает. Но сначала нам надо много выстроить, чтобы начать побеждать хотя бы Новосибирск, Белгород и Кузбасс. Большую работу нужно сначала сделать, а потом говорить о титулах. Любого тренера в какой-то степени оценивает результат. «Зенит-Казань» побеждает. Вербов создал коллектив победителей. И Майка Кристенсон, будучи игроком команды, безусловно, помог. Сегодня Вербов – тренер-победитель», — приводит слова Алекно «Татар-информ».

«Зенит-Казань» потерпел одно поражение в Суперлиге-2024/2025 и с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда Алекно набрала 19 очков и находится на шестой строчке.