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Волейболисты «Динамо-Урал» обыграли «Енисей» в 13-м туре Суперлиги

Волейболисты «Динамо-Урал» обыграли «Енисей» в 13-м туре Суперлиги
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Закончился матч 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-Урал» из Уфы и красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:15, 25:19) в пользу «Динамо-Урал».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
22 ноября 2024, пятница. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Динамо-Урал
Уфа
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Моторыгин, Поталюк, Аношко, Тебенихин

В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-Урал» дома сразится с кемеровским «Кузбассом». «Енисей» на выезде сыграет с «Белогорьем» (Белгород).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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