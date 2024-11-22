Волейболисты «Динамо-Урал» обыграли «Енисей» в 13-м туре Суперлиги

Закончился матч 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-Урал» из Уфы и красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:15, 25:19) в пользу «Динамо-Урал».

В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-Урал» дома сразится с кемеровским «Кузбассом». «Енисей» на выезде сыграет с «Белогорьем» (Белгород).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.