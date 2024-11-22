Мужская Суперлига: результаты игрового дня 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, состоялся один матч 13-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 13-й тур. Расписание матчей, 22 ноября:

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 1:3 (22:25, 25:16, 15:25, 19:25).

После 12 туров Суперлиги турнирную таблицу возглавляет казанский «Зенит», набравший 32 очка. На четыре очка от него отстаёт новосибирский «Локомотив». Тройку лидеров замыкает «Белогорье» (27).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.