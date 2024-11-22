$ 160 млн инвестировали звёздные спортсмены и фонды в американскую волейбольную лигу LOVB

В январе 2025 года в США запустят первый сезон женской волейбольной лиги LOVB Pro. На сегодняшний день организация привлекла $ 160 млн от инвесторов. Среди тех, кто поддержал проект, оказались горнолыжница Линдси Вонн, баскетболисты Кэндис Паркер и Кевин Дюрант.

Новые инвестиции поспособствуют реализации миссии LOVB, которая направлена на превращение волейбола из любительского вида спорта в профессиональный. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Первые матчи LOVB Pro пройдут 8 января 2025 года в Атланте. Участие примут команды из Атланты, Остина, Хьюстона, Мэдисона, Омахи и Солт-Лейк-Сити. В их составе выступают 17 олимпийцев, в том числе 10 членов сборной США, завоевавших серебряную медаль на Играх в Париже.