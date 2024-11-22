Волейболисты украинского клуба не вернулись в страну после матчей Кубка Вызова в Бельгии

Украинские волейболисты клуба «Решетиловка» из Полтавской области Руслан Осипенко, Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак не вернулись в страну после матчей Кубка Вызова в Бельгии. Об этом сообщает Sport.ua.

Украинская команда встречалась с бельгийским клубом «Менен». Ещё одного игрока команды, связующего Николая Куранова, на границе забрали в территориальный центр комплектования.

«Решетиловка» вылетела из Кубка Вызова на стадии 1/16 финала, проиграв «Менену» оба матча со счетом 0:3. Поединки прошли в Бельгии. Отметим, что в этом сезоне «Решетиловка» дебютировала в еврокубках.

Напомним, ранее два хоккеиста киевского клуба не вернулись на Украину после игр в Европе.