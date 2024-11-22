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«Белогорье» обыграло МГТУ в 13-м туре мужской Суперлиги

«Белогорье» обыграло МГТУ в 13-м туре мужской Суперлиги
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Закончился матч 13-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались московский МГТУ и «Белогорье» из Белгорода. Встреча завершилась поражением МГТУ со счётом 1:3 (25:18, 14:25, 17:25, 21:25).

В следующем туре мужской Суперлиги столичная команда дома сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Белогорье» на своей площадке примет красноярский «Енисей».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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