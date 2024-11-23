Мужская Суперлига: расписание игрового дня 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, состоятся два матча 13-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч нового игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 13-й тур. Расписание матчей, 23 ноября:

14:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск).

16:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «НОВА» (Новокуйбышевск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.