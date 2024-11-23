Женщины, Кубок России: расписание полуфиналов 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, состоятся два матча полуфинала женского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч нового игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Кубок России, женщины, полуфиналы. Расписание матчей, 23 ноября:

17:00. «Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

20:00. «Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет». Действующими победительницами Кубка России являются волейболистки московского «Динамо». В финале они обыграли «Ленинградку».