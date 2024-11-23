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Женщины, Кубок России: расписание полуфиналов 23 ноября

Женщины, Кубок России: расписание полуфиналов 23 ноября
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Сегодня, 23 ноября, состоятся два матча полуфинала женского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч нового игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Кубок России, женщины, полуфиналы. Расписание матчей, 23 ноября:

  • 17:00. «Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).
  • 20:00. «Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет». Действующими победительницами Кубка России являются волейболистки московского «Динамо». В финале они обыграли «Ленинградку».

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