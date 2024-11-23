Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Ленинградка» одолела московское «Динамо» в первом матче женского Кубка России

«Ленинградка» одолела московское «Динамо» в первом матче женского Кубка России
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоялся первый матч полуфинала женского Кубка России, в котором играли московское «Динамо» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 25:20, 27:25).

Кубок России (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

Волейбол. Кубок России, женщины, первый полуфинал

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 19:25, 20:25, 25:27)

Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет». Второй матч между командами из Санкт-Петербурга и Москвы состоится 30 ноября, начало игры — в 17:00 мск.

Действующими победительницами Кубка России как раз являются волейболистки московского «Динамо». В финале они обыграли «Ленинградку».

Материалы по теме
«Это полностью наше поражение». Московское «Динамо» по-прежнему лихорадит
«Это полностью наше поражение». Московское «Динамо» по-прежнему лихорадит
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android