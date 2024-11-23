«Ленинградка» одолела московское «Динамо» в первом матче женского Кубка России

Сегодня, 23 ноября, состоялся первый матч полуфинала женского Кубка России, в котором играли московское «Динамо» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 25:20, 27:25).

Волейбол. Кубок России, женщины, первый полуфинал

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 19:25, 20:25, 25:27)

Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет». Второй матч между командами из Санкт-Петербурга и Москвы состоится 30 ноября, начало игры — в 17:00 мск.

Действующими победительницами Кубка России как раз являются волейболистки московского «Динамо». В финале они обыграли «Ленинградку».