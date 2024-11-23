«Динамо-Ак Барс» уверенно обыграло калининградский «Локомотив» в первом матче Кубка России

Сегодня, 23 ноября, состоялся первый матч полуфинала женского Кубка России, в котором играли казанское «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» из Калининграда. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:0 (25:19, 26:24, 25:19).

Волейбол. Кубок России, женщины, первый полуфинал

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 19:25, 20:25, 25:27).

Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет». Второй матч между командами из Казани и Калининграда состоится 30 ноября, начало игры — в 20:00 мск.

Действующими победительницами Кубка России являются волейболистки московского «Динамо». В финале они обыграли «Ленинградку».