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«Послевкусие не такое сладкое». Павел Тетюхин — о победе «Белогорья» в матче с МГТУ

«Послевкусие не такое сладкое». Павел Тетюхин — о победе «Белогорья» в матче с МГТУ
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин оценил игру команды в матче с московским МГТУ в рамках 13-го тура российской мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:14, 25:17, 25:21) в пользу белгородского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород

«В первой партии, наверное, мы показали, как не должны играть в волейбол, как не должны выходить настроенные на матч. В принципе, может быть, иногда и полезно, что после таких провальных партий у нас получается реабилитироваться, пойти вперёд.

В целом, я думаю, это была больше в нас проблема, в нашем настрое. МГТУ играл ровненько, хорошо. Где-то мы недооценили, недонастроились – опять же, это от нас зависит больше.

Ребята вышли хорошо играть – кричали, завелись, трибуны гнали их вперёд максимально. Но наши болельщики тоже не отставали, и в дальнейших трёх партиях мы больше показали свою игру – от чего мы должны отталкиваться. Не смотреть на соперника, играть в свою игру, пользоваться своими сильными сторонами, играть более уверенно, надёжно. В каких-то моментах не рубить с топора.

Конечно, хорошие моменты тоже присутствуют, но как будто послевкусие не такое сладкое. Да, победа, выиграли три очка, но если брать нашу игру, то, думаю, мало кто будет доволен», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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