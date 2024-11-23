Экс-тренер сборной России Саммвельвуо уволился из национальной команды Канады

Бывший главный тренер сборной России по волейболу, «Кузбасса» и санкт-петербургского «Зенита» Туомас Саммельвуо объявил о своём уходе из национальной команды Канады, которую возглавлял с 2022 года. Причиной такого решения стало пополнение в семье финского специалиста. В октябре у него и его жены родился ребёнок.

«С тяжёлым сердцем я принял решение уйти с поста главного тренера сборной Канады. Мы провели вместе два замечательных года… Вы были фантастической командой, которую я тренировал. Мне никогда не приходилось тренировать настрой или уровень энергии. Вот почему было так здорово заниматься в зале с этой командой. Победы и поражения забываются, но отношения остаются навсегда, и именно это решение далось мне так тяжело», – приводит слова Саммельвуо пресс-служба канадской федерации волейбола.

Под руководством Саммельвуо сборная Канады отобралась на Олимпиаду в Париже через квалификационный турнир. Во Франции команде не удалось выйти из группы.

Со сборной России финский специалист выиграл Лигу наций в 2019 году, а также дошёл до финала турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В финале россияне уступили команде Франции.