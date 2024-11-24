Мужская Суперлига: расписание игрового дня 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, состоятся два матча 13-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч нового игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 13-й тур. Расписание матчей, 24 ноября:

18:00. «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

19:00. АСК (Нижний Новгород) — «Газпром-Югра» (Сургут).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.