Женская Суперлига: расписание игрового дня 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, состоится один матч 11-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 11-й тур. 24 ноября:

16:00 мск. «Спарта» (Нижний Новгород) — «Минчанка» (Минск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».