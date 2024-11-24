Московское «Динамо» проиграло «Зениту» из Санкт-Петербурга в 13-м туре мужской Суперлиги

Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 13-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты московского «Динамо» и команда «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 3:1 (25:21, 25:19, 17:25, 26:24) в пользу петербургской команды.

Далее московское «Динамо» встретится с командой «Газпром-Югра» (Сургут), а волейболисты «Зенита» сыграют с «МГТУ» из Москвы.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.