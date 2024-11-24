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Московское «Динамо» проиграло «Зениту» из Санкт-Петербурга в 13-м туре мужской Суперлиги

Московское «Динамо» проиграло «Зениту» из Санкт-Петербурга в 13-м туре мужской Суперлиги
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Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 13-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты московского «Динамо» и команда «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 3:1 (25:21, 25:19, 17:25, 26:24) в пользу петербургской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

Далее московское «Динамо» встретится с командой «Газпром-Югра» (Сургут), а волейболисты «Зенита» сыграют с «МГТУ» из Москвы.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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