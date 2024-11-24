Россиянки в турецкой Лиге Султанлар: результаты 10-го тура

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В Турции завершился 10-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 47 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, одержал победу над «Бахчеливлером» Полины Шемановой со счётом 3:0 (25:13, 25:23, 25:14). Лазарева набрала 19 очков и стала самым результативным игроком встречи, Курило принесла команде 16 очков, Шеманова — пять.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (23:17, 25:15, 29:27) одержал победу над «Нилуфером». Россиянка заработала одно очко.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной победил «Айдын Бююкшехир» со счётом 3:1 (27:25, 25:20, 23:25, 25:19). Кочурина набрала шесть очков.

После 10-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой и «Кузейбору» Лазаревой и Курило сохранили свои позиции — второе и пятое места в турнирной таблице. «Бахчеливлер» Шемановой и «Зерен Спор» Кочуриной поменялись местами — восьмое и седьмое соответственно.