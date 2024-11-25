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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 24 ноября

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 24 ноября
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В воскресенье, 24 ноября, состоялись два матча 13-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч прошедшего игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 13-й тур. Результаты матчей, 24 ноября:

  • «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (21:25, 19:25, 25:17, 24:26);
  • АСК (Нижний Новгород) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (25:23, 21:25, 20:25, 27:29).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь Мужской Суперлиги
Таблица Мужской Суперлиги
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