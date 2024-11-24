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Лызик – о победе «Локомотива» над «Кузбассом»: не помню, когда мы так партию заканчивали

Лызик – о победе «Локомотива» над «Кузбассом»: не помню, когда мы так партию заканчивали
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Блокирующий волейбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Лызик оценил игру своей команды в гостевом матче с кемеровским «Кузбассом» в 13-м туре российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:11, 25:22, 25:21) в пользу новосибирцев.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

«В сибирском дерби игры получаются очень тяжёлыми, особенно здесь, но и на Кубке Легенд у нас было две очень тяжелые игры, которые мы проиграли. Эмоции положительные, главное, что выиграли, забрали три очка.

Сегодня очень много решала подача, особенно во второй партии. Не помню, когда мы так партию заканчивали со счетом 25:11. А потом уже решало, кто меньше ошибок допустит и мы допустили поменьше», – приводит слова Лызика пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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