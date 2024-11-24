Лызик – о победе «Локомотива» над «Кузбассом»: не помню, когда мы так партию заканчивали

Блокирующий волейбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Лызик оценил игру своей команды в гостевом матче с кемеровским «Кузбассом» в 13-м туре российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:11, 25:22, 25:21) в пользу новосибирцев.

«В сибирском дерби игры получаются очень тяжёлыми, особенно здесь, но и на Кубке Легенд у нас было две очень тяжелые игры, которые мы проиграли. Эмоции положительные, главное, что выиграли, забрали три очка.

Сегодня очень много решала подача, особенно во второй партии. Не помню, когда мы так партию заканчивали со счетом 25:11. А потом уже решало, кто меньше ошибок допустит и мы допустили поменьше», – приводит слова Лызика пресс-служба ВФВ на официальном сайте.