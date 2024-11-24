Емполов рассказал, как «Факел» настраивался на матч с «Новой» после победы над «Зенитом»

Главный тренер новоуренгойского клуба «Факел Ямал» Роман Емполов рассказал, как его команда настраивалась на матч с нижегородской «Новой» после того, как нанесла первое поражение в сезоне «Зениту-Казань». Новоуренгойцы одержали победу в матче с «Новой» со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:22).

«Были опасения, что сегодня скажется та тяжёлая игра с «Зенитом-Казань», где парни отдали много сил как физических, так и эмоциональных. Плюс победа над таким соперником могла немного окрылить. Но говорили в раздевалке и договаривались играть только на победу, не ждать, что «Нова» нам сама отдаст матч.

Рад, что победили, потому что играли с перепадами. По всем показателям статистики мы были лучше соперника — и приём выдержали, и атаку, но пока не хватает опыта двум нашим молодым доигровщикам. Но уже вторую встречу хорошо помогает диагональный Никита Морозов», — приводит слова Емполова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.