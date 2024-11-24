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Емполов рассказал, как «Факел» настраивался на матч с «Новой» после победы над «Зенитом»

Емполов рассказал, как «Факел» настраивался на матч с «Новой» после победы над «Зенитом»
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Главный тренер новоуренгойского клуба «Факел Ямал» Роман Емполов рассказал, как его команда настраивалась на матч с нижегородской «Новой» после того, как нанесла первое поражение в сезоне «Зениту-Казань». Новоуренгойцы одержали победу в матче с «Новой» со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
3 : 1
НОВА
Новокуйбышевск
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Хираудо, Мозжухин, Данани, Андреев, Крот, Сидоренко, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Аксютин, Терентьев, Литвинов, Щербаков, Аршинов

«Были опасения, что сегодня скажется та тяжёлая игра с «Зенитом-Казань», где парни отдали много сил как физических, так и эмоциональных. Плюс победа над таким соперником могла немного окрылить. Но говорили в раздевалке и договаривались играть только на победу, не ждать, что «Нова» нам сама отдаст матч.

Рад, что победили, потому что играли с перепадами. По всем показателям статистики мы были лучше соперника — и приём выдержали, и атаку, но пока не хватает опыта двум нашим молодым доигровщикам. Но уже вторую встречу хорошо помогает диагональный Никита Морозов», — приводит слова Емполова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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