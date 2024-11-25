Женская Суперлига: расписание игрового дня 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, состоятся два матча 11-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 11-й тур. 25 ноября:

18:00 мск. «Протон» (Саратов) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область);

19:00 мск. «Зарьечье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».