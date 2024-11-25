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«Сладкая таблетка — победа». Алекно — о результате встречи «Зенита» с московским «Динамо»

«Сладкая таблетка — победа». Алекно — о результате встречи «Зенита» с московским «Динамо»
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Главный тренер санкт-петербургского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно прокомментировал победу команды в матче с московским «Динамо» в рамках 13-го тура мужской российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:19, 17:25, 26:24).

«Конечно, сладкая эта таблетка – победа. Когда особенно так тяжело нам всё это даётся, не так быстро, как хочется, всё происходит. Вот такие победы дорогого стоят. Рад за ребят, рад, что команда верит в себя, рад за небезразличие. Супер! Победила наша команда – «Зенит» Санкт-Петербург. Это основной фактор», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

После 13-го тура команда Алекно занимает шестое место в турнирной таблице. 26 ноября «Зенит» проведёт гостевой матч с московским МГТУ.

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