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Сразу четыре россиянина вошли в состав комиссий Международной федерации волейбола

Сразу четыре россиянина вошли в состав комиссий Международной федерации волейбола
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На очередном конгрессе Международной федерации волейбола был сформирован новый состав административного совета, который, в свою очередь, утвердил структуру комиссий. В их состав вошли сразу четыре россиянина. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола.

Членом Совета волейбола стал генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов. В Коммуникационную комиссию вошёл советник президента ВФВ по международным отношениям Павел Гидулян. Заместитель руководителя директората ВФВ Анна Гладкова стала членом Совета пляжного волейбола.

Из действующих российских игроков в состав новоучреждённой Комиссии по наследию вошёл олимпийский чемпион, диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов.

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